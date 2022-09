Amici 22 | la maestra Alessandra Celentano sospende la maglia a Ramon Agnelli | Ludovica Grimaldi conquista la possibilità di esibirsi al Marco Mengoni Live

Leggi su isaechia

(Di domenica 25 settembre 2022) È appena andata in onda la seconda puntata di, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La puntata è iniziata con la gara inediti. Gli allievi sono stati chiamati uno per uno a votare in forma anonima gli inediti che preferiscono. Ad avere la meglio, Aaron, NDG e Tommy Dali. I tre cantanti si sono sfidati, a giudicarli Federica Gentile di RDS. L’ospite ha selezionato Aaron per la produzione del suo inedito Universale. Successivamente, una prova che ha messo i ragazzi a rischio eliminazione. A fare il suo ingresso in studio, il secondo ospite della giornata: Ornella Vanoni. L’artista ha stilato la sua personale classifica: Al primo posto pari merito per Tu sei l’unica donna per me di Cricca e Nessuno vuole essere Robin di Federica, voto 9. Al secondo posto Svegliarsi la mattina di Niveo con 8.5. Piccolo G si è classificato terzo con la cover di A ...