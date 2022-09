Amici 22, la Celentano punisce Ramon: “Basta toccarsi il pacco” (Di domenica 25 settembre 2022) Momento parecchio esilarante nella puntata di Amici 22 di oggi. Quella che doveva essere una punizione è diventata invece una vetrina per Ramon. Il ballerino della maestra Celentano infatti, ha dimostrato tutta la sua simpatia, oltre che la sua bravura, conquistando il pubblico in studio e facendo impazzire anche i telespettatori a casa che non hanno smesso di twittare. Tutto è iniziato dalla richiesta della maestra Celentano: Maria spiega che deve mostrare delle immagini dalla casetta perchè l’insegnante ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti di Ramon. Si pensava quindi che il ballerino si fosse comportato male. La Celentano spiega che i ragazzi non devono dimenticare di essere ripresi sempre, e che seppur vivono in quella che al momento è una casa, che sentono loro, non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 settembre 2022) Momento parecchio esilarante nella puntata di22 di oggi. Quella che doveva essere una punizione è diventata invece una vetrina per. Il ballerino della maestrainfatti, ha dimostrato tutta la sua simpatia, oltre che la sua bravura, conquistando il pubblico in studio e facendo impazzire anche i telespettatori a casa che non hanno smesso di twittare. Tutto è iniziato dalla richiesta della maestra: Maria spiega che deve mostrare delle immagini dalla casetta perchè l’insegnante ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti di. Si pensava quindi che il ballerino si fosse comportato male. Laspiega che i ragazzi non devono dimenticare di essere ripresi sempre, e che seppur vivono in quella che al momento è una casa, che sentono loro, non ...

IsaeChia : #Amici22, la maestra Alessandra Celentano sospende la maglia a Ramon Agnelli, Ludovica Grimaldi conquista la possib… - Sicily_03 : La Celentano ha sempre avuto modi orribili per esprimere le sue opinioni, si è sbagliata durante il corso della sua… - Trashdeltrash2 : RAMON IO TI AMOOOO E COSA SEIIIII #Amici22 #amici #ramon #pigiamino #maschera #celentano #Maestra #ballo - Federica2649 : @MaryMoSoLu Non sarebbe più Amici senza la Celentano ?? Scherzi a parte: è vero, tante volte è molto 'cruda' ma spesso ha ragione. - commento_amici : RT @KrisCaneblu: Celentano: il decoro in casetta è fondamentale Albe lo scorso anno: #Amici22 -