America latina, Mexedia si rafforza con l'acquisizione di Matchcom Telecommunications e Phonetime (Di domenica 25 settembre 2022) Mexedia, tech company italiana che offre soluzioni per la comunicazione delle aziende coi propri clienti ha acquisito le statunitensi Matchcom Telecommunications Inc. e Phonetime Inc. con sede a Miami, e attive in Brasile, Colombia, Cile e India. Le due società, che in passato hanno già collaborato nelle operazioni di Mexedia, vantano un fatturato di circa 300 milioni di dollari e un listino di clienti a livello internazionale di circa 450 imprese tra cui operatori di linea fissa e mobile, rivenditori, fornitori di servizi VoIP e di contenuti media via piattaforme web. L'acquisto forma parte del piano industriale 2025 presentato dall'azienda a maggio, e prevede anche l'acquisto di Intermatica, piattaforma per la fornitura di servizi per il mobile ed il satellitare.

