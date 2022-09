Alluvione nelle Marche, il padre di Mattia: “Terribile il momento del ritrovamento” (Di domenica 25 settembre 2022) News, Mattia Marche ritrovato ultime notizie – Venerdì sera, «demolito dal dolore», poco prima che il corpo di suo figlio venisse ritrovato, il padre del piccolo Mattia aveva rivolto un appello su Facebook ai suoi amici: «Ragazzi, accendete tutti una candela, affinché la luce lo scaldi e non abbia paura del buio». Parole commoventi, strazianti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Alluvione Marche, ritrovato il corpo del piccolo Mattia È stato invece poi ritrovato il corpo del piccolo Mattia, in un campo a Trecastelli, nelle Marche. A dare l’allarme il proprietario del terreno, che visto il cadavere aveva subito inviato una segnalazione alle forze dell’ordine. I resti, come ... Leggi su tvzap (Di domenica 25 settembre 2022) News,ritrovato ultime notizie – Venerdì sera, «demolito dal dolore», poco prima che il corpo di suo figlio venisse ritrovato, ildel piccoloaveva rivolto un appello su Facebook ai suoi amici: «Ragazzi, accendete tutti una candela, affinché la luce lo scaldi e non abbia paura del buio». Parole commoventi, strazianti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, ritrovato il corpo del piccoloÈ stato invece poi ritrovato il corpo del piccolo, in un campo a Trecastelli,. A dare l’allarme il proprietario del terreno, che visto il cadavere aveva subito inviato una segnalazione alle forze dell’ordine. I resti, come ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Mattia Luconi, di origini sarde, vittima… - Agenzia_Ansa : Un volontario che stava lavorando nelle Marche in seguito all'emergenza alluvione è stato investito da un automobil… - telodogratis : Seggi aperti anche nelle zone devastate dall’alluvione nelle Marche - angheluruju11 : RT @romatoday: Meteo, allerta maltempo su mezza Italia: dopo l'alluvione nelle Marche la pioggia fa paura -