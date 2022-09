Alluvione nelle Marche, il 27 settembre i funerali del piccolo Mattia (Di domenica 25 settembre 2022) I funerali del piccolo Mattia Luconi, otto anni, vittima dell'Alluvione che ha colpito il Senigalliese il 15 settembre scorso, si "svolgeranno martedì 27 settembre alle ore 15 con rito cattolico presso la chiesa di Santa Maria assunta di Barbara, in provincia di Ancona". Lo fa sapere con un post su Facebook Davide Dellonti, sindaco di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), dove il bambino, il cui corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di venerdì in un campo a Trecastelli, viveva con la madre Maria Silvia Mereu. La salma sarà tumulata presso il cimitero di San Pietro di Arcevia. "Mattia si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Senigallia" che sarà aperta alle visite dalle ore 9 del 26 settembre. Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 settembre 2022) IdelLuconi, otto anni, vittima dell'che ha colpito il Senigalliese il 15scorso, si "svolgeranno martedì 27alle ore 15 con rito cattolico presso la chiesa di Santa Maria assunta di Barbara, in provincia di Ancona". Lo fa sapere con un post su Facebook Davide Dellonti, sindaco di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), dove il bambino, il cui corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di venerdì in un campo a Trecastelli, viveva con la madre Maria Silvia Mereu. La salma sarà tumulata presso il cimitero di San Pietro di Arcevia. "si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Senigallia" che sarà aperta alle visite dalle ore 9 del 26

