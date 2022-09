Alluvione Marche, il voto di chi ha perso tutto: dall’attenzione al cambiamento climatico a chi darà la preferenza in nome delle vittime (Di domenica 25 settembre 2022) “È come se oggi nel segreto dell’urna votasse mio marito. Io sono qui per lui, lo faccio solo per Diego e traccerò la croce per il partito che lui sosteneva”. Romina Ceresoli ha perso suo marito il 15 settembre scorso a Pianello di Ostra, inghiottito dall’acqua e dal fango sotto il garage di casa dove Diego Chiappetti si era lanciato per salvare l’auto prima che la pioggia lo invadesse. Lei lo ha visto scendere lì dentro, è stata l’ultima sua immagine da vivo: “Non mi sto ancora rendendo conto di ciò che è successo – aggiunge la vedova di Chiappetti -, ho ancora le fitte allo stomaco e la mente confusa. Lo rivedo in ogni momento, in testa ho sempre l’immagine di quando lo hanno tirato fuori dal garage, in camera mortuaria per il riconoscimento. Oggi sarei comunque venuta a votare, ma con un’attitudine diversa e di sicuro avrei votato un partito diverso, però ho voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) “È come se oggi nel segreto dell’urna votasse mio marito. Io sono qui per lui, lo faccio solo per Diego e traccerò la croce per il partito che lui sosteneva”. Romina Ceresoli hasuo marito il 15 settembre scorso a Pianello di Ostra, inghiottito dall’acqua e dal fango sotto il garage di casa dove Diego Chiappetti si era lanciato per salvare l’auto prima che la pioggia lo invadesse. Lei lo ha visto scendere lì dentro, è stata l’ultima sua immagine da vivo: “Non mi sto ancora rendendo conto di ciò che è successo – aggiunge la vedova di Chiappetti -, ho ancora le fitte allo stomaco e la mente confusa. Lo rivedo in ogni momento, in testa ho sempre l’immagine di quando lo hanno tirato fuori dal garage, in camera mortuaria per il riconoscimento. Oggi sarei comunque venuta a votare, ma con un’attitudine diversa e di sicuro avrei votato un partito diverso, però ho voluto ...

enpaonlus : L’ENPA di Ancona apre una raccolta fondi per i cani e i gatti di Senigallia vittime dell’alluvione.”Non li lascerem… - Agenzia_Ansa : Un volontario che stava lavorando nelle Marche in seguito all'emergenza alluvione è stato investito da un automobil… - CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Mattia Luconi, di origini sarde, vittima… - IndiaMele : RT @enpaonlus: L’ENPA di Ancona apre una raccolta fondi per i cani e i gatti di Senigallia vittime dell’alluvione.”Non li lasceremo soli!”… - Massimoin140 : È ufficiale: sono un #highlander perché ricordo l'ultima alluvione in zona. #alluvionemarche #alluvione #Marche La… -