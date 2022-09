Allerta meteo: Sindaco Salerno chiude parchi e cimitero ma lascia le scuole aperte (Di domenica 25 settembre 2022) Il Sindaco di Salerno, poco prima delle 20, ha diramato una ordinanza di chiusura di parchi, giardini, cimitero e impianti sportivi. In pratica, di pari passo con l’Allerta meteo arancione, prorogata per la giornata di domani, lunedì 26 settembre, viene rinnovata l’ordinanza già emanata dal primo cittadino nella giornata di ieri. “Chiusi – si legge nell’ordinanza – anche i principali sottopassi da questa sera alle 22. Restano invece aperte le scuole, quelle non sede di seggio elettorale. Una decisione che ha scatenato non poche proteste anche alla luce delle ordinanze di altri sindaci che hanno disposto la chiusura delle scuole. Nel dettaglio scuole aperte a Salerno ma chiuse a Nocera ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 settembre 2022) Ildi, poco prima delle 20, ha diramato una ordinanza di chiusura di, giardini,e impianti sportivi. In pratica, di pari passo con l’arancione, prorogata per la giornata di domani, lunedì 26 settembre, viene rinnovata l’ordinanza già emanata dal primo cittadino nella giornata di ieri. “Chiusi – si legge nell’ordinanza – anche i principali sottopassi da questa sera alle 22. Restano invecele, quelle non sede di seggio elettorale. Una decisione che ha scatenato non poche proteste anche alla luce delle ordinanze di altri sindaci che hanno disposto la chiusura delle. Nel dettaglioma chiuse a Nocera ...

