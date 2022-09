Allerta meteo: Mastella chiude scuole, parchi e cimitero (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani, lunedì 26 settembre, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Benevento. Lo ha stabilito il sindaco Clemente Mastella, da noi contattato telefonicamente, alla luce dell’Allerta meteo ‘arancione’ diramata dalla tarda serata per 24 ore. Restano chiusi anche i parchi e il cimitero. La decisione del primo cittadino verrà ufficializzata nel pomeriggio con una ordinanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani, lunedì 26 settembre,di ogni ordine e grado chiuse a Benevento. Lo ha stabilito il sindaco Clemente, da noi contattato telefonicamente, alla luce dell’‘arancione’ diramata dalla tarda serata per 24 ore. Restano chiusi anche ie il. La decisione del primo cittadino verrà ufficializzata nel pomeriggio con una ordinanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

