Allerta arancione: domani a Pietrelcina chiusi scuole, villa e impianti sportivi (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Il maltempo continua a imperversare sul Sannio. Dopo la decisione della Protezione Civile di estendere l'Allerta meteo di colore arancione anche alla giornata di domani, molti sindaci stanno prendendo provvedimenti. Tra questi anche Salvatore Mazzone, primo cittadino di Pietrelcina, il quale ha firmato un'ordinanza decretando la chiusura della sospensione dell'attività didattica per la giornata di lunedì 26 settembre. Allo stesso tempo, oltre alle scuole, resteranno chiusi anche la villa comunale e gli impianti sportivi all'aperto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

