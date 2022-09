Alle ore 12 in FVG ha votato il 21,68% (Di domenica 25 settembre 2022) Alle ore 12 in Friuli Venezia Giulia ha votato per il rinnovo della Camera dei Deputati il 21,68% degli aventi diritto Secondo i dati del Viminale, l’affluenza maggiore è stata registrata nei seggi Allestiti nei comuni in provincia di Pordenone, dove ha votato il 23,25% degli aventi diritto. Seguono Udine (22,31%), Gorizia (22,02%), Trieste (17,98%). Nel dettaglio, nel comune di Trieste l’affluenza è stata del 17,66% Qui i dati aggiornati nel dettaglio Leggi su udine20 (Di domenica 25 settembre 2022)ore 12 in Friuli Venezia Giulia haper il rinnovo della Camera dei Deputati il 21,68% degli aventi diritto Secondo i dati del Viminale, l’affluenza maggiore è stata registrata nei seggistiti nei comuni in provincia di Pordenone, dove hail 23,25% degli aventi diritto. Seguono Udine (22,31%), Gorizia (22,02%), Trieste (17,98%). Nel dettaglio, nel comune di Trieste l’affluenza è stata del 17,66% Qui i dati aggiornati nel dettaglio

