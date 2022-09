Alle 23 affluenza al 64% in Italia. Crolla la partecipazione al Sud (Di domenica 25 settembre 2022) Urne chiuse. Si è votato fino Alle 23 per le elezioni politiche 2022. Ecco il dato, parziale, dell'affluenza: il dato nazionale vede l'affluenza al 64,7%, circa 10 punti in meno rispetto al dato delle... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022) Urne chiuse. Si è votato fino23 per le elezioni politiche 2022. Ecco il dato, parziale, dell': il dato nazionale vede l'al 64,7%, circa 10 punti in meno rispetto al dato delle...

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - you_trend : La mappa per comune della variazione 2018-2022 dell'affluenza alle ore 12 (Camera) mostra una diminuzione soprattut… - VivianaVivarel1 : RT @nimijmochishii: Io ho tanta voglia di votare ma in questo momento non posso. State criticando la Campania per la poca affluenza senza s… - OmbraDuca : RT @serebellardinel: Crolla affluenza #Campania! SEGGI CHIUSI PER MALTEMPO! Il #Viminale alle 19 fa segnare il 38,72%, quasi 14 punti in me… -