Alle 12 ha votato il 19,21 % degli elettori, in crescita al Nord (Di domenica 25 settembre 2022) L'affluenza Alle ore 14, secondo i dati del ministero, è del 19,21 percento. Il dato non è omogeneo in tutto il Paese: come fa rilevare Youtrend, che ha analizzato i flussi per la Camera delle ore 12, l'affluenza è più alta al Nord rispetto al Mezzogiorno. Per la precisione, le regioni che registrano un aumento rispetto al 2018 sono Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Al contrario, si nota una diminuzione al sud, dove il calo maggiore si rileva in Molise, Campania e Sardegna. Al momento l'affluenza parziale delle ore 12 è decisamente più alta nei Comuni con più stranieri residenti (21%) rispetto a quelli con meno stranieri residenti (15%), oltre che in quelli con meno disoccupati (22%) rispetto a quelli con più disoccupati (15%). La mappa per comune della variazione 2018-2022 dell'affluenza Alle ore 12 (Camera) mostra una diminuzione ...

