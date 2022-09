Alle 12 affluenza al 19% parziale Seggi aperti fino alle 23

Leggi su agi

(Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Più di 50 milioni di italiani, di cui circa 5 milioni residenti all'estero, votano per rinnovare la Camera dei Deputati (400) e il Senato della Repubblica (200). È la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020.ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si voterà solo domenica 25 settembre d23. Gli italiani all'estero hanno votato in questi giorni per corrispondenza e hanno dovuto far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Come vengono distribuiti iQuest'anno ci sarà la novità, introdotta con la legge costituzionale dell'ottobre 2021, dei ...