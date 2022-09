Alice in Borderland 2: il teaser dei nuovi episodi della serie (Di domenica 25 settembre 2022) A dicembre arriveranno su Netflix gli episodi di Alice in Borderland 2, di cui è stato diffuso un primo teaser che regala qualche anticipazione. L'evento TUDUM organizzato da Netflix ha regalato il primo teaser di Alice in Borderland 2, in arrivo in streaming nel mese di dicembre. Nel video si possono vedere i protagonisti nelle nuove location in cui cercheranno di sopravvivere e trovare un modo per uscire dal gioco. La trama della serie Alice in Borderland, infatti, ci catapulta in una Tokyo deserta e inquietante all'improvviso: ben presto veniamo a scoprire che quella che stiamo vedendo è una realtà parallela in cui Arisu e i suoi amici vengono lanciati senza possibilità di ritorno. E i quartieri ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022) A dicembre arriveranno su Netflix glidiin2, di cui è stato diffuso un primoche regala qualche anticipazione. L'evento TUDUM organizzato da Netflix ha regalato il primodiin2, in arrivo in streaming nel mese di dicembre. Nel video si possono vedere i protagonisti nelle nuove location in cui cercheranno di sopravvivere e trovare un modo per uscire dal gioco. La tramain, infatti, ci catapulta in una Tokyo deserta e inquietante all'improvviso: ben presto veniamo a scoprire che quella che stiamo vedendo è una realtà parallela in cui Arisu e i suoi amici vengono lanciati senza possibilità di ritorno. E i quartieri ...

