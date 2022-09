Alec Baldwin e la moglie Hilaria danno il benvenuto alla settima figlia: Ilaria Catalina Irena (Di domenica 25 settembre 2022) HIlaria Baldwin ha annunciato di aver messo al mondo la settima figlia che condivide con il marito Alec Baldwin: la bambina si chiama Ilaria Catalina Irena ed è nata giovedì 22 Settembre. HIlaria Baldwin e Alec Baldwin hanno appena dato il benvenuto alla loro settima figlia: la moglie della star hollywoodiana ha scelto Instagram per annunciare di aver dato alla luce Ilaria Catalina Irena. Nel post, HIlaria ha rivelato che la bambina è nata giovedì e che ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022)ha annunciato di aver messo al mondo lache condivide con il marito: la bambina si chiamaed è nata giovedì 22 Settembre.hanno appena dato illoro: ladella star hollywoodiana ha scelto Instagram per annunciare di aver datoluce. Nel post,ha rivelato che la bambina è nata giovedì e che ...

UnioneSarda : #Gossip Alec Baldwin di nuovo papà: è nata Ilaria Catalina Irena - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alec Baldwin e la moglie Hilaria sono diventati genitori per la settima volta, è nata Ilaria Catalina! - Corriere : Dopo la tragedia di Rust, Alec Baldwin: diventa papà per la settima volta - andreastoolbox : #Alec Baldwin padre per la settima volta: «Il nostro piccolo sogno che diventa realtà» - pollettaa_ : non alec baldwin e la moglie finta spagnola che chiamano la figlia “ilaria” ?????? -