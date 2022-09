Al teatro romano di Ventimiglia: “Antico Mediterraneo” con Teatro Pubblico Ligure e STAR Sistema Teatri Antichi Romani (Di domenica 25 settembre 2022) Teatro Pubblico Ligure mercoledì 28 settembre 2022 al Teatro romano di Ventimiglia, partecipa all’evento “Antico Mediterraneo. La rinascita del Teatro romano di Ventimiglia”, organizzato e sostenuto dalla Provincia di Imperia in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Liguria e Area Archeologica di Nervia e con il Comune di Ventimiglia. L’evento si apre alle 17.15 con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, del Direttore regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura)Alessandra Guerrini, del Segretario regionale Arch. Manuela Salvitti(Ministero della Cultura) ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 settembre 2022)mercoledì 28 settembre 2022 aldi, partecipa all’evento “. La rinascita deldi”, organizzato e sostenuto dalla Provincia di Imperia in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Liguria e Area Archeologica di Nervia e con il Comune di. L’evento si apre alle 17.15 con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, del Direttore regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura)Alessandra Guerrini, del Segretario regionale Arch. Manuela Salvitti(Ministero della Cultura) ...

