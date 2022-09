Al Nazareno il Pd si nasconde dietro la scaramanzia. Ma si teme il naufragio (Di domenica 25 settembre 2022) È la sede del Pd ma sembra una piantagione di tabacco. Fumano tutti. Giornalisti, addetti stampa, la segretaria di Enrico Letta, Patrizia. “Hai da accendere?”. Al Pd sono risalite gli exit poll delle Iqos. Marlboro 20 per cento. Iqos 22 per cento. Ma il segretario quando arriva? “Eh, aspettiamo…”. La sala stampa è stata attrezzata sul terrazzo del Nazareno (bravissimo giardiniere, sarà forse Gilles Clement?). Dice un giornalista di carta stampata: “C’è una frizzantina aria di mestizia”. Non c’è un deputato e neppure un senatore dem. Michele Bellini, capo staff di Letta, indossa un impermeabile da Bocconiano. Racconta che non guarda i sondaggi. “Per scaramanzia, sa”. Stanno circolando da oggi alle 15. Non diamo la cifre ma è chiaro che qui non si suona De Gregori, qui “non si fa la storia, ma si muore”. Di freddo. Sono già 16 gradi sul terrazzo. C’è ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 settembre 2022) È la sede del Pd ma sembra una piantagione di tabacco. Fumano tutti. Giornalisti, addetti stampa, la segretaria di Enrico Letta, Patrizia. “Hai da accendere?”. Al Pd sono risalite gli exit poll delle Iqos. Marlboro 20 per cento. Iqos 22 per cento. Ma il segretario quando arriva? “Eh, aspettiamo…”. La sala stampa è stata attrezzata sul terrazzo del(bravissimo giardiniere, sarà forse Gilles Clement?). Dice un giornalista di carta stampata: “C’è una frizzantina aria di mestizia”. Non c’è un deputato e neppure un senatore dem. Michele Bellini, capo staff di Letta, indossa un impermeabile da Bocconiano. Racconta che non guarda i sondaggi. “Per, sa”. Stanno circolando da oggi alle 15. Non diamo la cifre ma è chiaro che qui non si suona De Gregori, qui “non si fa la storia, ma si muore”. Di freddo. Sono già 16 gradi sul terrazzo. C’è ...

