Al Congresso Eucaristico, il Papa deplora il cancro che corrode l'Italia (Di domenica 25 settembre 2022) Celebrando messa a Matera, al termine dell'atteso evento ecclesiastico nazionale, Francesco incoraggia uno spirito di comunione e mette il dito in una delle più gravi piaghe del Paese. In quella che è popolarmente chiamata "città del pane", Papa Francesco ha celebrato la conclusione del XVII Congresso Nazionale Eucaristico Nazionale italiano. Triste quando giudichiamo le persone L'articolo proviene da La Luce di Maria.

