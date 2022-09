Ai referendum in Donbass anche gli osservatori italiani: chi sono i putiniani che certificano il voto russo (Di domenica 25 settembre 2022) Ci sono anche alcuni italiani tra gli osservatori internazionali chiamati a certificare la regolarità del voto in Donbass, dove in questi giorni si stanno svolgendo quattro referendum – definiti una «farsa» dai paesi occidentali – di annessione alla Russia dei territori occupati. A svelare la loro identità è l’inviato di Repubblica Corrado Zunino, che ha individuato tre osservatori “neutrali” italiani impegnati in questi giorni nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Il primo è Gianfranco Vestuto, direttore del portale Russia News, che nel 2014 aveva bollato la rivolta della popolazione ucraina come «un golpe americano». Intervistato tra i banchetti allestiti in Donbass, Vestuto ha assicurato che «c’è ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Cialcunitra gliinternazionali chiamati a certificare la regolarità delin, dove in questi giorni si stanno svolgendo quattro– definiti una «farsa» dai paesi occidentali – di annessione alla Russia dei territori occupati. A svelare la loro identità è l’inviato di Repubblica Corrado Zunino, che ha individuato tre“neutrali”impegnati in questi giorni nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Il primo è Gianfranco Vestuto, direttore del portale Russia News, che nel 2014 aveva bollato la rivolta della popolazione ucraina come «un golpe americano». Intervistato tra i btti allestiti in, Vestuto ha assicurato che «c’è ...

