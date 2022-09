Affluenza: tutti i dati nelle Regioni, il vero disastro al Sud (Di domenica 25 settembre 2022) Cala l'Affluenza alle urne: alle 19 ha votato il 7% in meno rispetto alle elezioni del 2018. Eligendo, la piattaforma del ministero dell'Interno dedicata alle elezioni, restituisce la fotografia di una Italia dove ha prevalso l'astensionismo. Il crollo peggiore al Sud dove Campania e Calabria non hanno raggiunto nemmeno il 40% dell'Affluenza. Alle 19 l'Affluenza alle urne è del 51,14%, aggiornato poi in maniera definitiva al 51,16%. Nella tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40%. Al Sud l'Affluenza registrata alle 19, con Campania e Calabria che fanno registrare i dati peggiori. Crolla di oltre 10 punti percentuali l'Affluenza in Campania dove ha votato il 38,72% degli aventi diritto (52,57% alle politiche del 2018); in Calabria ha votato il ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Cala l'alle urne: alle 19 ha votato il 7% in meno rispetto alle elezioni del 2018. Eligendo, la piattaforma del ministero dell'Interno dedicata alle elezioni, restituisce la fotografia di una Italia dove ha prevalso l'astensionismo. Il crollo peggiore al Sud dove Campania e Calabria non hanno raggiunto nemmeno il 40% dell'. Alle 19 l'alle urne è del 51,14%, aggiornato poi in maniera definitiva al 51,16%. Nella tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40%. Al Sud l'registrata alle 19, con Campania e Calabria che fanno registrare ipeggiori. Crolla di oltre 10 punti percentuali l'in Campania dove ha votato il 38,72% degli aventi diritto (52,57% alle politiche del 2018); in Calabria ha votato il ...

borghi_claudio : Buona affluenza in Toscana. Ricordo che tutti i dati li trovate qui. - anperillo : #Elezioni, #affluenza alle urne alle 19 in calo di 8 punti percentuali. Dati relativi a 6449 comuni su 7904 ?? Lo sp… - Elefant09785597 : Mi chiedo una cosa molto SEMPLICE; siamo nell’anno 2022 tutti noi abbiamo lo SPID, mi chiedo perché non si usa tale… - Marilen97832318 : RT @_a1_s2_d3_: Io il mio dovere lho fatto, avrei fatto a meno, poteva continuare Draghi altri 6 mesi .. piuttosto, vedo #affluenza in nett… - Ema_Olmi : RT @NatangeloM: Buon voto a tutti, ma andate a votare! #elezionipolitiche2022 #affluenza #canecattivo #vignetta #fumetto #memeitaliani #um… -