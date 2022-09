Affluenza, il dato finale: mai così male nella storia (Di domenica 25 settembre 2022) Dalle 7 di questa mattina sono aperti ufficialmente i seggi. Conformemente ai modificati artt. 56 e 57 della Costituzione, gli italiani sono chiamati al voto per eleggere 400 deputati e 200 senatori, in virtù del referendum sul taglio dei parlamentari, che ha visto una vittoria schiacciante del Sì. I votanti Dalle 7 alle 23, quindi, potevano esercitare il proprio diritto di voto circa 51,5 milioni cittadini. Di questi ultimi, 25 milioni uomini, mentre le donne poco più di 26 milioni. Per quasi 3 milioni di aventi diritto, invece, si trattava della prima volta, di cui mezzo milione risultavano essere neo diciottenni. Quasi 5 milioni sono stati invece gli italiani residenti all’estero, che hanno già espresso il proprio voto nelle settimane precedenti alle elezioni. Secondo i dati offerti dal Viminale, le sezioni elettorali sono 61.545, che hanno impegnato più di 20mila uffici e quasi ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 settembre 2022) Dalle 7 di questa mattina sono aperti ufficialmente i seggi. Conformemente ai modificati artt. 56 e 57 della Costituzione, gli italiani sono chiamati al voto per eleggere 400 deputati e 200 senatori, in virtù del referendum sul taglio dei parlamentari, che ha visto una vittoria schiacciante del Sì. I votanti Dalle 7 alle 23, quindi, potevano esercitare il proprio diritto di voto circa 51,5 milioni cittadini. Di questi ultimi, 25 milioni uomini, mentre le donne poco più di 26 milioni. Per quasi 3 milioni di aventi diritto, invece, si trattava della prima volta, di cui mezzo milione risultavano essere neo diciottenni. Quasi 5 milioni sono stati invece gli italiani residenti all’estero, che hanno già espresso il proprio voto nelle settimane precedenti alle elezioni. Secondo i dati offerti dal Viminale, le sezioni elettorali sono 61.545, che hanno impegnato più di 20mila uffici e quasi ...

