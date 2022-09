Affluenza alla Camera alle ore 19 al 51,14%, in calo (Di domenica 25 settembre 2022) alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,14% degli aventi diritto (dati relativi a 7.904 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022)elezioni per il rinnovo dellaore 19 ha votato il 51,14% degli aventi diritto (dati relativi a 7.904 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella ...

