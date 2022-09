Affluenza a 55% al referendum nella Repubblica popolare di Donetsk (Di domenica 25 settembre 2022) L'Affluenza alle urne per il referendum sull'adesione alla Russia nella Repubblica popolare di Donetsk ha superato il 55 per cento nel secondo giorno di votazioni. Lo ha affermato il capo della commissione elettorale, Vladimir Vysotsky... Leggi su europa.today (Di domenica 25 settembre 2022) L'alle urne per ilsull'adesione alla Russiadiha superato il 55 per cento nel secondo giorno di votazioni. Lo ha affermato il capo della commissione elettorale, Vladimir Vysotsky...

