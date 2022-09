Aereo olandese perde i contatti radio, decollano gli Eurofighter (Di domenica 25 settembre 2022) L'Aereo olandese diretto a Roma perde i contatti radio, la Nato lancia l'allarme e invia due Eurofighter. Questa mattina domenica 25 settembre, due caccia Eurofighter sono decollati dall'aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo PC12 olandese partito dall'aeroporto di Budel (Olanda) e diretto a Roma-Ciampino che aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico Aereo. I due caccia intercettori, guidati dal personale "Guida Caccia" dell'11° Gruppo DAMI (Difesa Aerea Missilistica Integrata) del Comando Operazioni Aerospaziali, hanno rapidamente raggiunto il velivolo civile olandese e, dopo il supporto fornito dai due caccia militari, ha ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) L'diretto a Roma, la Nato lancia l'allarme e invia due. Questa mattina domenica 25 settembre, due cacciasono decollati dall'aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo PC12partito dall'aeroporto di Budel (Olanda) e diretto a Roma-Ciampino che aveva perso icon gli enti del traffico. I due caccia intercettori, guidati dal personale "Guida Caccia" dell'11° Gruppo DAMI (Difesa Aerea Missilistica Integrata) del Comando Operazioni Aerospaziali, hanno rapidamente raggiunto il velivolo civilee, dopo il supporto fornito dai due caccia militari, ha ...

