Aereo olandese diretto a Roma perde i contatti radio, due Eurofighter lo intercettano: cosa è successo (Di domenica 25 settembre 2022) Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono decollati questa mattina per intercettare un Aereo executive olandese diretto a Roma , che aveva perso i contatti radio con la torre di controllo. Il ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) Duedell'Aeronautica Militare sono decollati questa mattina per intercettare unexecutive, che aveva perso icon la torre di controllo. Il ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - zazoomblog : Aereo olandese perde i contatti radio decollano gli Eurofighter - #Aereo #olandese #perde #contatti - Alessan67153720 : RT @ItalianAirForce: #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per intercetta… - bizcommunityit : Allarme Nato, aereo olandese diretto a Roma perde contatti radio: inviati due Eurofighter - tempoweb : Aereo olandese perde i contatti radio, scatta l'allarme #Nato e decollano gli Eurofighter -