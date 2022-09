SkyTG24 : Fulmine colpisce aereo diretto a Napoli, atterraggio d'emergenza a Bari - Trmtv : Bari, atterraggio d’emergenza per un aereo diretto a Napoli: era stato colpito da un fulmine - FCrete : RT @MMmarco0: Un aereo di linea è stato colpito da un fulmine all'aeroporto di Napoli Capodichino. Senza dubbio la Campania è la regione pi… - AndreaZeoli : RT @MMmarco0: Un aereo di linea è stato colpito da un fulmine all'aeroporto di Napoli Capodichino. Senza dubbio la Campania è la regione pi… - SteMas71 : RT @Gazzettino: Aereo colpito da un fulmine: per il volo Milano-Napoli atterraggio d'emergenza a Bari, passeggeri illesi -

Paura su un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli : durante la tratta, l'è statoda un fulmine e ha dovuto direttare su Bari per evitare rischi. Panico a bordo per i novanta passeggeri, tutti illesi dopo l'atterraggio d'emergenza. Decollato da Milano, sarebbe ...Atterraggio di emergenza, causa maltempo, per un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli. L'è statoda un fulmine. Per questo, il pilota ha cambiato rotta, raggiungendo l'aeroporto di Palese a Bari. Inevitabile la paura a bordo, ma tutti i novanta passeggeri sono rimasti illesi.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Atterraggio di emergenza per un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli questa sera. L'aereo è infatti stato colpito da un fulmine e il pilota è stato costretto a deviare il percorso deciden ...