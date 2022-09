Adriano Chiò: «Il farmaco per la Sla è già disponibile, ma cresce la percentuale di donne che si ammalano» (Di domenica 25 settembre 2022) Lo scienziato che ha guidato per l'Italia la Ricerca internazionale sulla cura contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica lancia un allarme: la percentuale della popolazione femminile colpita è in aumento. E tra le cause scatenanti ci sarebbe anche il fumo Leggi su vanityfair (Di domenica 25 settembre 2022) Lo scienziato che ha guidato per l'Italia la Ricerca internazionale sulla cura contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica lancia un allarme: ladella popolazione femminile colpita è in aumento. E tra le cause scatenanti ci sarebbe anche il fumo

Scoperta da un biellese la prima cura della Sla E a coordinare la ricerca è stato un biellese, Adriano Chiò, che nel 2021 fu vincitore del Forbes Norris Award, il massimo riconoscimento mondiale nella Sla. La pubblicazione della ricerca Il New ... C'è una nuova terapia per i pazienti di Sla con specifiche mutazioni genetiche "L'effetto positivo del farmaco si manifesta in modo netto nel corso del primo anno di trattamento e successivamente persiste nel tempo" ha spiegato al Corriere Torino Adriano Chiò, Direttore del ... E a coordinare la ricerca è stato un biellese,, che nel 2021 fu vincitore del Forbes Norris Award, il massimo riconoscimento mondiale nella Sla. La pubblicazione della ricerca Il New ..."L'effetto positivo del farmaco si manifesta in modo netto nel corso del primo anno di trattamento e successivamente persiste nel tempo" ha spiegato al Corriere Torino, Direttore del ...