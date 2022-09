Adriano Celentano spunta foto: com’è oggi dopo il suo addio alla tv (Di domenica 25 settembre 2022) Adriano Celentano, cantante amatissimo e spesso predicatore catodico, in entrambe le vesti sempre acclamatissimo, centellina le sue presenze in Tv. Anche nel pieno della sua carriera artistica non amava presenziare nei talk come ospite. Eppure, di recente, ha fatto qualcosa che nessuno mai avrebbe immaginato che potesse accadere. Uno scatto fotografico che ha scatenato un … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 settembre 2022), cantante amatissimo e spesso predicatore catodico, in entrambe le vesti sempre acclamatissimo, centellina le sue presenze in Tv. Anche nel pieno della sua carriera artistica non amava presenziare nei talk come ospite. Eppure, di recente, ha fatto qualcosa che nessuno mai avrebbe immaginato che potesse accadere. Uno scattografico che ha scatenato un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

TrigilaR : RT @AStramezzi: Grande Adriano Celentano, che credo di sapere per chi voterà. Abbiamo bisogno di coscienza critica - OVenini : RT @AStramezzi: Grande Adriano Celentano, che credo di sapere per chi voterà. Abbiamo bisogno di coscienza critica - Brasco71 : RT @AStramezzi: Grande Adriano Celentano, che credo di sapere per chi voterà. Abbiamo bisogno di coscienza critica - TeleVisionaro : La preghiera in ginocchio di Mara e Milly ad Adriano Celentano e Claudia Mori ballerini per una notte #DomenicaIn #Ballandoconlestelle - cleona12 : RT @AStramezzi: Grande Adriano Celentano, che credo di sapere per chi voterà. Abbiamo bisogno di coscienza critica -