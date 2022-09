Ad Arezzo seggio allagato per il maltempo, per il voto arriva il bus navetta (Di domenica 25 settembre 2022) Ad Arezzo il maltempo si è abbatto sul voto, obbligando il comune a spostare una sezione elettorale. A causa delle forti piogge cadute nella notte, l’acqua si è infiltrata anche nella sezione 85 nella località Santa Maria alla Rassinata, rischiando dunque di non poter permettere ai cittadini di votare. Ma il comune di Arezzo, nella notte, ha provveduto a spostare il seggio allagato in una palestra in località Palazzo del Pero. L’amministrazione aretina ha inoltre messo a disposizione un servizio navetta apposito per poter andare a votare, alla luce del cambio del luogo del seggio. In un post su Facebook, il comune ha comunicato che «a causa di infiltrazioni di acqua causate dalle forti piogge cadute nelle ultime ore, la sezione. 85 che si trova in ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Adilsi è abbatto sul, obbligando il comune a spostare una sezione elettorale. A causa delle forti piogge cadute nella notte, l’acqua si è infiltrata anche nella sezione 85 nella località Santa Maria alla Rassinata, rischiando dunque di non poter permettere ai cittadini di votare. Ma il comune di, nella notte, ha provveduto a spostare ilin una palestra in località Palazzo del Pero. L’amministrazione aretina ha inoltre messo a disposizione un servizioapposito per poter andare a votare, alla luce del cambio del luogo del. In un post su Facebook, il comune ha comunicato che «a causa di infiltrazioni di acqua causate dalle forti piogge cadute nelle ultime ore, la sezione. 85 che si trova in ...

