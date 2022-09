A Napoli scatta la prima allerta meteo del nuovo anno scolastico: domani scuole chiuse (Di domenica 25 settembre 2022) Su Napoli piove ininterrottamente da questa notte e le previsioni meteo non sono confortanti, tanto che la Protezione Civile ha prorogato fino a domani sera l’allerta meteo arancione in vigore da questa mattina alle 6. In virtù del quadro generale, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deciso di chiudere le scuole in città per la giornata di domani. Quelle che non erano già chiuse perché seggio elettorale, si intende. Il Comune di Napoli ha pubblicato sul suo sito web e sui suoi social l’avviso che segue: In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) Supiove ininterrottamente da questa notte e le previsioninon sono confortanti, tanto che la Protezione Civile ha prorogato fino asera l’arancione in vigore da questa mattina alle 6. In virtù del quadro generale, il sindaco di, Gaetano Manfredi, ha deciso di chiudere lein città per la giornata di. Quelle che non erano già chiuse perché seggio elettorale, si intende. Il Comune diha pubblicato sul suo sito web e sui suoi social l’avviso che segue: In considerazione della proroga dell’e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco diGaetano Manfredi per la giornata di ...

