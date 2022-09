A Milano il primo evento europeo sulla finanza alternativa sostenibile (Di domenica 25 settembre 2022) Milano – Ecco il «GreenVesting Forum 2022», il luogo fisico e virtuale dove finanza, pianeta e persone si incontrano. A convocare questi stati generali della finanza alternativa sostenibile è Ener2Crowd.com — la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico — con lo scopo ultimo di risolvere la grave crisi climatica, favorendo la transizione energetica dei nostri territori. L’appuntamento è per giovedì 27 ottobre a Milano, a partire dalle ore 17, presso la sede «Le Village» di Crédit Agricole, in corso di Porta Romana 6, ed è pensato come un momento di incontro tra i vari stakeholder che possono potenziare e beneficiare della transizione energetica sostenibile, grazie alla finanza alternativa green ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 settembre 2022)– Ecco il «GreenVesting Forum 2022», il luogo fisico e virtuale dove, pianeta e persone si incontrano. A convocare questi stati generali dellaè Ener2Crowd.com — la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico — con lo scopo ultimo di risolvere la grave crisi climatica, favorendo la transizione energetica dei nostri territori. L’appuntamento è per giovedì 27 ottobre a, a partire dalle ore 17, presso la sede «Le Village» di Crédit Agricole, in corso di Porta Romana 6, ed è pensato come un momento di incontro tra i vari stakeholder che possono potenziare e beneficiare della transizione energetica, grazie allagreen ...

