A fuoco gli stabilimenti della fabbrica Bottecchia (Di domenica 25 settembre 2022) Scoppia un incendio all’interno di una delle principali fabbriche italiane di biciclette, ingenti i danni VENEZIA ? Va a fuoco la fabbrica veneta Bottecchia Cicli, a causa di un vasto incendio sviluppatosi nel pomeriggio di domenica. Squadre di vigili del fuoco sono intervenute da Cavarzere, Adria, Rovigo, Piove di Sacco e Mestre. Lo stabilimento si estende su un’area di circa 6000 metri quadrati, e a una prima analisi i danni sembrano ingenti. Al momento non risulterebbero danni a persone. L’azienda, fondata nel 1924 a Vittorio Veneto, distribuisce i suoi prodotti in Europa, Australia, Giappone e Stati Uniti. A fondarla fu il ciclista Ottavio Bottecchia, vincitore del Tour del France, che decise di investire in questo modo i proventi dell’attività sportiva. Il sindaco di Cavarzere Pierfrancesco ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 settembre 2022) Scoppia un incendio all’interno di una delle principali fabbriche italiane di biciclette, ingenti i danni VENEZIA ? Va alavenetaCicli, a causa di un vasto incendio sviluppatosi nel pomeriggio di domenica. Squadre di vigili delsono intervenute da Cavarzere, Adria, Rovigo, Piove di Sacco e Mestre. Lo stabilimento si estende su un’area di circa 6000 metri quadrati, e a una prima analisi i danni sembrano ingenti. Al momento non risulterebbero danni a persone. L’azienda, fondata nel 1924 a Vittorio Veneto, distribuisce i suoi prodotti in Europa, Australia, Giappone e Stati Uniti. A fondarla fu il ciclista Ottavio, vincitore del Tour del France, che decise di investire in questo modo i proventi dell’attività sportiva. Il sindaco di Cavarzere Pierfrancesco ...

POESÌ di Rino Mele. Domenica 25 settembre 2022 C'era il fascismo e la seconda guerra non finiva, vedevo nel cielo virare gli aerei, una mattina azzurra uno di essi non riuscì a sfuggire alla sua disperata scia di fuoco prima di scomparire, ...

Vigili del fuoco Alto Garda e Ledro in festa > Giornata speciale a Drena: nella Sala polivalente si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze di anzianità ai vigili del fuoco del distretto Alto Garda e Ledro. È un po' la rivisitazione ...