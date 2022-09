62° Salone Nautico Internazionale di Genova | record di visitatori ed il futuro che guarda ad imbarcazioni ecologiche

(Di domenica 25 settembre 2022) Domenica da tutto esaurito per questa 62° edizione del, tantissimi, compratori e curiosi, nonostante la giornata di elezioni. Per ora i numeri restano top ...

ItalianNavy : A partire dal #22settembre la #MarinaMilitare parteciperà al 62° Salone Nautico di Genova. Saremo presenti con il n… - lulopdotcom : #nautica #events #salonenauticogenova #sn62 #salonenauticodigenova2022 #62salonenauticointernazionaledigenova Confe… - fabiopozzo : Nautica, il Salone di Genova a +10,7% di visitatori Chiusa con successo la 62 edizione della rassegna, trainata dal… - PressMareItalia : Si è svolta oggi alle ore 12.00 la #Conferenzastampa di chiusura del 62° #SaloneNauticoInternazionaleGenova - velaemotore : Chiude il 62° Salone Nautico: visitatori in aumento del 10,7% sognando The Ocean Race -

Agenzia ANSA

Genova - Con la Conferenza stampa di chiusura si è concluso oggi ilNautico Internazionale di Genova, la manifestazione organizzata da Confindustria Nautica e da I Saloni Nautici dal 22 al 27 settembre. Il dato finale, comunicato da Confindustria Nautica, ...Chiude con 103.812 visitatori, il 10,7% in più rispetto all'edizione 2021, il/0nautico di Genova e il bilancio è positivo anche per gli affari. "E' andata benissimo, dalle piccole barche alle unità pneumatiche, agli accessori, per arrivare ai superyacht. Si stanno ... Mercedes-Maybach alla 62° edizione Salone Nautico di Genova - Attualità