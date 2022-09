Zanetti | ' Argentina? Sappiamo cosa fare per tornare a dimostrare il nostro valore'

(Di sabato 24 settembre 2022) Il vicepresidente dell'Inter, Javier, in occasione dell'evento 'Forza' al Festival dello Sport 2022 a ...

Fra140492 : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… - gianpi36590925 : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… - PietroPecchioni : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… - RikIranez : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… - NickusEx : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… -

Il vicepresidente dell'Inter, Javier, in occasione dell'evento 'Forza' al Festival dello Sport 2022 a ...Serie A - Il vicepresidente dell'Inter Javierha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com'. E ha ... Come mai tra Italia ec'è sempre stato grande ...L'Inter di Inzaghi non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: dal Festival dello Sport, il vicepresidente Zanetti ha commentato ...Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter presente al Festival dello Sport di Trento, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della trattiva estiva tra i nerazzurri ...