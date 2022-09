You 4 | Penn Badgley è di nuovo Joe Goldberg nel trailer della nuova stagione della serie Netflix

AnajulyaReis1 : RT @SeriesTWBZ: Penn Badgley e Tati Gabrielle na 4ª temporada de YOU. - dehhvicctoria : RT @SeriesTWBZ: Penn Badgley e Tati Gabrielle na 4ª temporada de YOU. - SenhoorDasTreva : RT @SeriesTWBZ: Penn Badgley e Tati Gabrielle na 4ª temporada de YOU. - MaryRocker18 : RT @SeriesTWBZ: Penn Badgley e Tati Gabrielle na 4ª temporada de YOU. - shadowhamalec1D : RT @SeriesTWBZ: Penn Badgley e Tati Gabrielle na 4ª temporada de YOU. -

Io Donna

Inoltre nella giornata di oggi è stato pubblicato anche un nuovo poster con protagonista Joe, potete vederlo qui sotto:è la serie scritta da Caroline Kepnes e haBadgley nel ruolo del ......ghd) 'Ho preso ispirazione dalle modelle della couture e dalle muse delle foto di Irvingper ... Nel backstage della sfilata Moschino PE 2023 (foto iO Donna) Mani da red carpet Amy haveseen ... Penn Badgley, da bravo ragazzo di "Gossip Girl" a stalker e killer in "You" At least part of the upcoming season was filmed at Royal Holloway, University of London, and in the trailer above, Joe introduces himself as a lecturer, revealing that he's 'gone ...You è di ritorno su Netflix con la sua quarta stagione, di cui vediamo adesso un primo trailer: cosa avrà combinato questa volta il Joe Goldberg di Penn Badgley You sta tornando, e così il suo protag ...