WWE | Gunther vs Sheamus II | si farà!

(Di sabato 24 settembre 2022) È stato annunciato, con un certo gradimento da parte dei fans, che ci sarà un rematch trail 7 Ottobre a Smackdown. Il primo loro incontro, messo in scena in quel di Clash at the Castle, ha ottenuto un così alto indice di gradimento che la WWE ha deciso di riproporlo per la contentezza del pubblico. La puntata di Smackdown del 7 Ottobre che vedrà affrontarsi i due è stata definita la “Season premièr”, lasciando intendere che sarà un evento speciale e che in cantiere ci sono altre sorprese in arrivo. L’ antefatto Nella puntata di Smackdown andata in onda questa notte, il duo composto da Ridge Holland e Butch ha affrontato gli Usos per i titoli di campioni di coppia indiscussi. Tale privilegio, i due britannici lo avevano conquistato in un “Fatal 4 Way tag team” svoltosi nella puntata della scorsa settimana. Tuttavia, ...

... tornato al fianco dell'Intercontinental Champione di Ludwig Kaiser sabato 3 settembre a ... Dopo essere arrivato income Fabian Aichner nel 2016, la superstar originaria di Falzes, comune ...Il membro dell'Imperium è il primo italiano a essere inserito in pianta stabile nel roster di SmackDown: tornato al fianco dell'Intercontinental Champione di Ludwig Kaiser sabato scorso a ...È stato annunciato, con un certo gradimento da parte dei fans, che ci sarà un rematch tra Gunther e Sheamus il 7 Ottobre a Smackdown. Il primo loro incontro, messo in scena in quel di Clash at the Cas ...Sami Zayn was officially inducted into the Bloodline as the ‘Honorary Uce’, while Braun Strownman fought his first WWE match in 16 months on SmackDown.