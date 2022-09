WWE: Ecco i nomi delle superstar AEW che sarebbero state contattate da Triple H (Di sabato 24 settembre 2022) Subito dopo l’avvento di Triple H al comando della WWE si erano rincorse voci riguardo a un suo possibile interessamento (con conseguente reazione infastidita dai piani alti di Jacksonville) ad alcune superstar AEW. Il web si era immediatamente scatenato nel tentativo di conoscere i nomi dei wrestler interessati e a quanto pare, dopo aver scoperto che Malakai Black non sia stato il solo a essere contattato da Stamford, Sean Sapp ha scoperto gli altri nomi. Pupilli di HHH Secondo quanto riportato dunque dal giornalista di Fightful, gli altri wrestler contattati da HHH sarebbero stati gli FTR e Swerve Strickland:“Oltre a Malakai, una fonte in WWE ha dichiarato di aver sentito che erano stati fatti dei sondaggi per Cash Wheeler e Dax Harwood degli FTR. I due hanno ancora diversi anni di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 24 settembre 2022) Subito dopo l’avvento diH al comando della WWE si erano rincorse voci riguardo a un suo possibile interessamento (con conseguente reazione infastidita dai piani alti di Jacksonville) ad alcuneAEW. Il web si era immediatamente scatenato nel tentativo di conoscere idei wrestler interessati e a quanto pare, dopo aver scoperto che Malakai Black non sia stato il solo a essere contattato da Stamford, Sean Sapp ha scoperto gli altri. Pupilli di HHH Secondo quanto riportato dunque dal giornalista di Fightful, gli altri wrestler contattati da HHHstati gli FTR e Swerve Strickland:“Oltre a Malakai, una fonte in WWE ha dichiarato di aver sentito che erano stati fatti dei sondaggi per Cash Wheeler e Dax Harwood degli FTR. I due hanno ancora diversi anni di ...

