WWE | Drew McIntyre ha scelto la stipulazione per Extreme Rules | ma Karrion Kross lo ha sorpreso ancora

(Di sabato 24 settembre 2022)si avvicina, tra quindici giorni andrà in scena il PLE più estremo dell’anno e quest’anno, sotto il comando di Triple H, sembra chiaro che per alcuni match si stia cercando una“estrema” particolare e vista di rado, così come abbiamo visto a Raw con la scelta del Fight Pit match tra Matt Riddle e Seth Rollins e sarà così anche per il match che vedrà impegnati. L’importanza di Scarlett Durante la puntata di questa notte di SmackDownha preso la via del ring con in mano una cinghia. Lo scozzese ha chiamato sul ringdicendosi stufo dei continui giochetti mentali e assalti alle spalle. Proprio per evitare che ...

Spazio Wrestling

Undisputed Universal Championship: Roman Reigns batteMcIntyre Un'atmosfera elettrizzante che non si vedeva da anni. Il pubblico di Cardiff era interamente dalla parte diMcIntyre che, ......nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione Roman Reigns e... WWE: Drew McIntyre manda un avvertimento a Karrion Kross Extreme Rules si avvicina, tra quindici giorni andrà in scena il PLE più estremo dell'anno e quest'anno, sotto il comando di Triple H, sembra chiaro che per alcuni match si stia cercando una stipulazi ...Friday's SmackDown didn't include a major reveal, but it did offer up another White Rabbit teaser which offered more clues.