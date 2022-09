WTA Tokyo 2022: Qinwen Zheng e Liudmila Samsonova in finale nel 500 giapponese (Di sabato 24 settembre 2022) Definita la finale del WTA 500 di Tokyo: in Giappone si conclude la giornata nello stesso modo in cui la si era iniziata, vale a dire con un confronto perdurante tra Cina e Russia. Succede, infatti, che a qualificarsi per l’ultimo atto siano da una parte Liudmila Samsonova e dall’altra Qinwen Zheng: storia già in buona evoluzione la prima, ancora tutta da scoprire (ma sulla buona strada) la seconda. Quanto a Samsonova, nella prima semifinale elimina una delle veterane del circuito, Shuai Zhang. Scambio di break piuttosto veloce nelle fasi iniziali del set d’apertura, poi non accade più nulla di rilevante fino al tie-break, vinto dalla russa per 7-4 dopo averlo sempre guidato. La cinese sembra poter allungare subito nel secondo parziale, ma dallo 0-1 e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Definita ladel WTA 500 di: in Giappone si conclude la giornata nello stesso modo in cui la si era iniziata, vale a dire con un confronto perdurante tra Cina e Russia. Succede, infatti, che a qualificarsi per l’ultimo atto siano da una partee dall’altra: storia già in buona evoluzione la prima, ancora tutta da scoprire (ma sulla buona strada) la seconda. Quanto a, nella prima semielimina una delle veterane del circuito, Shuai Zhang. Scambio di break piuttosto veloce nelle fasi iniziali del set d’apertura, poi non accade più nulla di rilevante fino al tie-break, vinto dalla russa per 7-4 dopo averlo sempre guidato. La cinese sembra poter allungare subito nel secondo parziale, ma dallo 0-1 e ...

