Wta Tallinn 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 24 settembre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Wta 250 di. L’evento andrà in scena da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre sui campi in cemento della capitale estone. Non ci sono italiane ai nastri di partenza. Guida il seeding la padrona di casa Anett Kontaveit, seguita dalla svizzera Belinda Bencic, dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla statunitense Madison Keys. Riflettori puntati anche sulla lettone Jelena Ostapenko, sulla ceca Barbora Krejcikova e sulla kazaka Elena Rybakina, trionfatrice in questa stagione a Wimbledon. A comporre un tabellone di livello assoluto ci sono pure l’australiana Ajla Tomljanovic, che agli US Open ha posto fine alla carriera di Serena Williams, l’americana Bernarda Pera, l’ucraina Marta ...