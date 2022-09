Wta Seoul 2022: Raducanu si ritira, in finale sarà Ostapenko-Alexandrova (Di sabato 24 settembre 2022) Saranno Jelena Ostapenko ed Ekaterina Alexandrova ad affrontarsi nella finale del Wta 250 di Seoul 2022. La lettone ha battuto in tre set e in rimonta Emma Raducanu, che si stava ritrovando sul cemento coreano dopo mesi complicati: nel secondo set, però, la britannica è incappata in un infortunio al gluteo sinistro, che l’ha portata prima ad un iniziale time out, per poi ritirarsi nel terzo parziale, consegnando la vittoria all’avversaria per 4-6 6-3 3-0. Ostapenko, in finale, troverà appunto Alexandrova, che da numero 2 del seeding ha spazzato via la resistenza di Tatjana Maria, imponendosi con un netto 6-2 6-4. Per la russa si tratta della quinta finale nel circuito maggiore in carriera, mentre ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Saranno Jelenaed Ekaterinaad affrontarsi nelladel Wta 250 di. La lettone ha battuto in tre set e in rimonta Emma, che si stava ritrovando sul cemento coreano dopo mesi complicati: nel secondo set, però, la britannica è incappata in un infortunio al gluteo sinistro, che l’ha portata prima ad un iniziale time out, per poirsi nel terzo parziale, consegnando la vittoria all’avversaria per 4-6 6-3 3-0., in, troverà appunto, che da numero 2 del seeding ha spazzato via la resistenza di Tatjana Maria, imponendosi con un netto 6-2 6-4. Per la russa si tratta della quintanel circuito maggiore in carriera, mentre ...

