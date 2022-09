Wta 250 Parma 2022, qualificazioni amare per le azzurre: sei eliminazioni al primo turno (Di sabato 24 settembre 2022) Non parte bene il Wta 250 di Parma 2022 per il tennis italiano, che deve fare i conti con sei sconfitte su altrettanti incontri nel primo turno di qualificazioni. A dire il vero si tratta di un risultato anche abbastanza pronosticabile alla vigilia, con nessuna delle nostre rappresentanti che era compresa tra le teste di serie. L’unica a vincere un set è stata Nuria Brancaccio, la quale ha ceduto con il punteggio di 6-2 6-7(6) 6-1 alla rumena Gabriela Lee. Buone prestazioni contro giocatrici di categoria superiore sia per Jessica Pieri, sconfitta 7-5 6-4 dalla Schmiedlova, che per la giovanissima Federica Urgesi, arresasi con un doppio 6-4 all’argentina Carle. Stesso punteggio con il quale è uscita sconfitta anche Melania Delai dal match contro la svizzera Waltert. Poca storia invece nelle sfide di ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Non parte bene il Wta 250 diper il tennis italiano, che deve fare i conti con sei sconfitte su altrettanti incontri neldi. A dire il vero si tratta di un risultato anche abbastanza pronosticabile alla vigilia, con nessuna delle nostre rappresentanti che era compresa tra le teste di serie. L’unica a vincere un set è stata Nuria Brancaccio, la quale ha ceduto con il punteggio di 6-2 6-7(6) 6-1 alla rumena Gabriela Lee. Buone prestazioni contro giocatrici di categoria superiore sia per Jessica Pieri, sconfitta 7-5 6-4 dalla Schmiedlova, che per la giovanissima Federica Urgesi, arresasi con un doppio 6-4 all’argentina Carle. Stesso punteggio con il quale è uscita sconfitta anche Melania Delai dal match contro la svizzera Waltert. Poca storia invece nelle sfide di ...

