Wanda Nara, il piano perfetto per tradire Icardi: «Ha fatto di tutto per non farsi scoprire» (Di sabato 24 settembre 2022) La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha sconvolto due mondi. In Europa e in Argentina non si parla d'altro e il gossip continua a sfornare nuove indiscrezioni e rumors che lasciano sempre... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022) La separazione trae Mauroha sconvolto due mondi. In Europa e in Argentina non si parla d'altro e il gossip continua a sfornare nuove indiscrezioni e rumors che lasciano sempre...

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - Lucaucce : #Wanda #Nara dice addio a #Mauro #Icardi per motivi di #salute... #Psg #Inter #Galatasaray - clubdoria46 : #Wanda #Nara dice addio a #Mauro #Icardi per motivi di #salute... #Psg #Inter #Galatasaray - mantonini64 : @CucchiRiccardo Quando uno sportivo comprerà il Corriere dello Sport fategli vedere la prima pagina dove non vi è… -