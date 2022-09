Volley | l’Italia vola in Finale agli Europei Under 20 Demolita la Bulgaria in rimonta | Bovolenta indemoniato

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022)ha sconfitto laper 3-1 (23-25; 25-17; 25-18; 25-20) e si è qualificata alladegli20 dimaschile. La nostra Nazionale ha perso di misura il primo set, dopo averto da 8-16 a 22-23. Successivamente gli azzurri hanno giganteggiato negli altri tre parziali e si sono ampiamente meritati la possiibilità di tornare in campo a Montesilvano (in provincia di Pescara) per affrontare la vincente di Polonia-Belgio nell’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria (domenica 25 settembre, ore 20.00).giocherà ladegli20 per la nona volta nella storia e cercherà di replicare i successi del 1992, 2002, 2012 mentre due anni ...