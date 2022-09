Volley, Italia-Porto Rico in tv: data, canale, orario e diretta streaming Mondiali femminili 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Porto Rico, sfida del girone A dei Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo l’esordio contro il Camerun, le azzurre di Davide Mazzanti vanno a caccia di altri tre punti per mantenere il primo posto nel girone. Sylla e compagne proveranno ad alzare l’asticella e migliorare l’intesa in vista delle prossime partite. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 settembre ad Arhnhem, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO Italia: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I TELECRONISTI RAI E ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per, sfida del girone A deidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo l’esordio contro il Camerun, le azzurre di Davide Mazzanti vanno a caccia di altri tre punti per mantenere il primo posto nel girone. Sylla e compagne proveranno ad alzare l’asticella e migliorare l’intesa in vista delle prossime partite. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 settembre ad Arhnhem, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I TELECRONISTI RAI E ...

fattoquotidiano : Mondiali di volley femminile, tutti gli occhi puntati sull’Italia: chi sono le 14 azzurre e le loro avversarie. E q… - RaiSport : Azzurre in campo per la prima sfida del girone A dei Mondiali femminili 2022 di volley ?? Italia-Camerun in diretta… - LiaCapizzi : Ripetiamo insieme: le italiane del volley sono scarse…(!) Da sabato l’Italia inizia il Mondiale di pallavolo femmi… - sportface2016 : #VolleyballWorldChampionship: tutto pronto per l'esordio delle azzurre di Davide #Mazzanti. SEGUI in DIRETTA la sfi… - spangabboo : RT @ilfoglio_it: Inizia il Mondiali di pallavolo femminile. Come sta l'Italia? cosa dobbiamo aspettarci dalle Azzurre? Gabriele Spangaro ha… -