Volley, Italia-Camerun in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Mondiali femminili 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per Italia-Camerun, sfida del girone A dei Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. È la giornata delle azzurre di Davide Mazzanti, che esordiscono nella rassegna iridata contro la modesta formazione africana. Sylla e compagne, campionesse d’Europa in carica e fresche vincitrici della Nations League, hanno il chiaro obiettivo di conquistare subito tre punti e trovare ritmo in vista delle prossime sfide. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 24 settembre ad Arhnhem, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO Italia: DATE, ORARI E TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per, sfida del girone A deidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. È la giornata delle azzurre di Davide Mazzanti, che esordiscono nella rassegna iridata contro la modesta formazione africana. Sylla e compagne, campionesse d’Europa in carica e fresche vincitrici della Nations League, hanno il chiaro obiettivo di conquistare subito tre punti e trovare ritmo in vista delle prossime sfide. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 24 settembre ad Arhnhem, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E ...

