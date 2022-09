Volley femminile, Mondiali 2022: impresa Thailandia, Moksri travolge la Turchia! Belgio facile su Porto Rico (Di sabato 24 settembre 2022) Arriva la prima grande sorpresa ai Mondiali 2022 di Volley femminile: la Thailandia ha battuto la Turchia per 3-2 (17-25; 31-29; 22-25; 25-19; 15-13)! La formazione di Giovanni Guidetti si è presentata a questa rassegna iridata con grandi obiettivi e invece l’esordio è stato da incubo, perdendo contro la formazione asiatica dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e 2-1. La Thailandia ha vinto il secondo set ai vantaggi e poi si è inventata la rimonta di lusso, che permette di salire provvisoriamente al secondoo posto in classifica nel gruppo B alle spalle dela Polonia (ieri vincitrice per 3-1 sulla Repubblica Dominicana). Una straripante Chatchu-On Moksri ha messo a segno 33 punti, ben supportata da Pimpichaya Kokram (12) e Hattaya Bamrungsuk (10). Alla formazione ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Arriva la prima grande sorpresa aidi: laha battuto la Turchia per 3-2 (17-25; 31-29; 22-25; 25-19; 15-13)! La formazione di Giovanni Guidetti si è presentata a questa rassegna iridata con grandi obiettivi e invece l’esordio è stato da incubo, perdendo contro la formazione asiatica dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e 2-1. Laha vinto il secondo set ai vantaggi e poi si è inventata la rimonta di lusso, che permette di salire provvisoriamente al secondoo posto in classifica nel gruppo B alle spalle dela Polonia (ieri vincitrice per 3-1 sulla Repubblica Dominicana). Una straripante Chatchu-Onha messo a segno 33 punti, ben supportata da Pimpichaya Kokram (12) e Hattaya Bamrungsuk (10). Alla formazione ...

