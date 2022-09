Volley femminile, l’Italia schiaccia il Camerun: comodo 3-0 ai Mondiali, debutto vincente (Di sabato 24 settembre 2022) l’Italia ha travolto il Camerun con uno schiacciante 3-0 (25-10; 25-12; 25-16) all’esordio nei Mondiali 2022 di Volley femminile. Il divario tecnico tra le due squadre era enorme, le Campionesse d’Europa hanno schiacciato le Campionesse d’Africa in maniera perentoria e senza dover strafare. Le azzurre hanno incominciato nel miglior modo possibile l’avventura in questa rassegna iridata, a cui si sono presentate con tutti i favori del pronostico e con l’obiettivo di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa. Le vincitrici dell’ultima Nations League si sono portate al comando del gruppo A, affiancando Olanda e Belgio (le altre favorite del raggruppamento). l’Italia tornerà in campo tra un paio di giorni (lunedì 26 settembre, ore 18.00) per ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)ha travolto ilcon unonte 3-0 (25-10; 25-12; 25-16) all’esordio nei2022 di. Il divario tecnico tra le due squadre era enorme, le Campionesse d’Europa hannoto le Campionesse d’Africa in maniera perentoria e senza dover strafare. Le azzurre hanno incominciato nel miglior modo possibile l’avventura in questa rassegna iridata, a cui si sono presentate con tutti i favori del pronostico e con l’obiettivo di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa. Le vincitrici dell’ultima Nations League si sono portate al comando del gruppo A, affiancando Olanda e Belgio (le altre favorite del raggruppamento).tornerà in campo tra un paio di giorni (lunedì 26 settembre, ore 18.00) per ...

