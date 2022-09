Volley, calendario Mondiali femminili 2022 oggi: programma, orari e diretta tv sabato 24 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) Il calendario di oggi, sabato 24 settembre, dei Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. È la giornata dell’Italia di Davide Mazzanti: Sylla e compagne esordiscono nella rassegna iridata contro il Camerun. Tra le squadre più quotate anche la Turchia di Giovanni Guidetti, impegnata contro la Thailandia, e Stati Uniti e Brasile, che sfideranno rispettivamente Kazakistan e Repubblica Ceca. Tutte le partite saranno visibili, in streaming e on demand, sulla piattaforma Volleyballworld.tv. Le dirette tv in Italia saranno offerte anche dai canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now) e Rai (e in streaming Rai Play), che trasmetteranno tutte le ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ildi24, deidi, intra Olanda e Polonia dal 23al 15 ottobre. È la giornata dell’Italia di Davide Mazzanti: Sylla e compagne esordiscono nella rassegna iridata contro il Camerun. Tra le squadre più quotate anche la Turchia di Giovanni Guidetti, impegnata contro la Thailandia, e Stati Uniti e Brasile, che sfideranno rispettivamente Kazakistan e Repubblica Ceca. Tutte le partite saranno visibili, in streaming e on demand, sulla piattaformaballworld.tv. Le dirette tv in Italia saranno offerte anche dai canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now) e Rai (e in streaming Rai Play), che trasmetteranno tutte le ...

