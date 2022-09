"Volevo suicidarmi": cala il gelo al Gf Vip, lo straziante racconto di Luca Salatino (Di sabato 24 settembre 2022) Sicuramente Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne, potrebbe essere uno dei personaggi chiave di questa edizione del GfVip. E arrivano anche le sue confessioni che lasciano tutti senza parole. “Volevo suicidarmi”, dice l'ex tronista. Scatta la censura da parte della regia. Si tratta di una confessione abbastanza dolorosa che fa ad Elenoire Ferruzzi senza sapere che alcuni giorni fa un altro ex tronista si è tolto la vita (si tratta di Manuel Vallicella). Luca ha legato molto con Charlie Gnocchi e Elenoire Ferruzzi, ma nella serata di ieri ha avuto un piccolo battibecco con quest'ultima ed è rimasto sulle spine. Luca racconta di essere molto legato alla sua fidanzata Soria, che ha conosciuto a Uomini e donne, la chiama addirittura moglie senza essere ancora sposato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Sicuramente, ex tronista di Uomini e donne, potrebbe essere uno dei personaggi chiave di questa edizione del GfVip. E arrivano anche le sue confessioni che lasciano tutti senza parole. “”, dice l'ex tronista. Scatta la censura da parte della regia. Si tratta di una confessione abbastanza dolorosa che fa ad Elenoire Ferruzzi senza sapere che alcuni giorni fa un altro ex tronista si è tolto la vita (si tratta di Manuel Vallicella).ha legato molto con Charlie Gnocchi e Elenoire Ferruzzi, ma nella serata di ieri ha avuto un piccolo battibecco con quest'ultima ed è rimasto sulle spine.racconta di essere molto legato alla sua fidanzata Soria, che ha conosciuto a Uomini e donne, la chiama addirittura moglie senza essere ancora sposato. ...

PaoloX68 : RT @corrierebologna: «L’azienda in crisi, volevo suicidarmi. Ora aiuto gli altri imprenditori a salvarsi» - gossipnewitalia : GF Vip: scatta la protesta social per la censura #AlfonsoSignorini #elenoireferruzzi #gossipnewsItalia… - Nutizieri : Massimiliano Gentilini: «L’azienda in crisi, volevo suicidarmi. Ora aiuto gli altri imprenditori a salvarsi»… - corrierebologna : «L’azienda in crisi, volevo suicidarmi. Ora aiuto gli altri imprenditori a salvarsi» - zazoomblog : GF Vip Luca Salatino choc: «Volevo suicidarmi». Svelato il disturbo (VIDEO) - #Salatino #choc: #«Volevo… -